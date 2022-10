Covid, lieve calo dei contagi (+528) e dei ricoveri (-7)

Scende lievemente il numero di positivi al coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica 528 nuovi casi a fronte di 402 guariti, ed una sola vittima nelle ultime 24 ore. Calano anche i ricoveri (-7), scesi a quota 147 in tutta la regione.



Ad essere maggiormente colpita è la provincia di Cosenza (+237), seguita da Catanzato (+127), Reggio Calabria (+123), Vibo Valentia (+36) e Crotone (+1), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Regione (+4).

Complessivamente sono stati processati 3 milioni e 883.185 tamponi (+3.152) con un tasso di positività che cala leggermente al 16,75%.



I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 2305 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2277 in isolamento domiciliare); casi chiusi 96322 (95939 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: casi attivi 4867 (74 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4792 in isolamento domiciliare); casi chiusi 164099 (162769 guariti, 1330 deceduti).

Crotone: casi attivi 429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56210 (55942 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2136 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2108 in isolamento domiciliare);casi chiusi 193049 (192186 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 648 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 641 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49296 (49108 guariti, 188 deceduti).