Siderno, grave incidente nella notte: quattro feriti sulla Statale 106

Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un grave e violento incidente stradale avvenuto questa notte lungo la Strada Statale 106, nel comune di Siderno.

Per motivi ancora in fase di accertamento, due veicoli - che procedevano in direzione opposta - si sono scontrati frontalmente, attorno alle 2, a velocità sostenuta.

Immediato l'intervento del personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco, impegnati ad estrarre dalle lamiere contorte i corpi dei feriti hce sono sono stati poi trasferiti d'urgenza nell'ospedale di Locri, dove sono ricoverati in condizioni serie.

Sono in corso i dovuti rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.