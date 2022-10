Covid, il Bollettino. Ancora 700 casi, a fronte di 5 nuovi ricoveri ed un decesso

Ancora stabili i casi di coronavirus in Calabria. Nell' odierno bollettino si contano 700 nuovi casi a fronte di 765 guariti, anche se aumentano i ricoveri (+5) mentre scendono i decessi(+1), con un tasso di positività al 17,35%.

Ad essere maggiormente colpita è la provincia di Cosenza (+316), seguita da Reggio Calabria (+165), Catanzaro (+133), Vibo Valentia (+53) e Crotone (+34), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Regione (+2). Complessivamente sono stati processati 3 milioni e 880.033 tamponi (+4.053

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.376 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2.348 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 96.124 (95.741 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 4.705 (81 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.623 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 164.024 (162.695 guariti, 1.329 deceduti).

Crotone: Casi attivi 440 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 433 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.198 (55.930 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.092 (23 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.067 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 192.970 (192.107 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 650 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 641 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 49.258 (49.070 guariti, 188 deceduti).