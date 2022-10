Cattedrale di Cosenza: 10° Anniversario del Riconoscimento Unesco

La cattedrale di Cosenza

Il 29 ottobre il Club per l’Unesco di Cosenza, invita in Cattedrale per la relativa cerimonia del decimo anniversario del primo riconoscimento Unesco in Calabria, ovvero quello della Cattedrale di Cosenza all’interno dei Patrimoni Testimoni di una Cultura di Pace.

Il percorso è stato avviato nel 2006 dai promotori attraverso un’apposita raccolta firme alla quale risposero entusiasticamente migliaia di cittadini: nel 2011 venne accordato con le seguenti motivazioni: “La Cattedrale di Cosenza è fin dai secoli XI – XII baricentro di attività culturali, storiche e religiose che hanno arricchito la conoscenza e il patrimonio culturale e sociale della Calabria. Allo stesso tempo la Cattedrale è stata nei secoli un faro per migranti dai diversi paesi ai quali continua ancora oggi a proporsi come luogo di incontro fraterno, dove “trovano spazio per momenti ed eventi culturali e anche per la preghiera interreligiosa”.

Proprio questo impegno di azione per la pace, connesso con il monumento di cui si chiede il riconoscimento, inserito nella realtà storica e nello spirito della gente, in linea con l’atto costitutivo dell’Unesco, è la prima condizione per l’attribuzione della qualifica che costituisce un impegno per la pace.

Il riconoscimento va dunque alla Cattedrale di Cosenza, "alla luce degli eventi passati e delle possibilità future, che rispondono alle idealità a cui il programma si ispira, anche con l’auspicio che valga a mettere sempre più in rilievo il significato del dialogo e dell’incontro per costruire la pace“.

Il programma prevede una passeggiata tra le Chiese “dimenticate” del centro storico della nostra città a cura dell’Arch. Fulvio Terzi con inizio alle ore 17 da Piazza Ortale (Chiesa di San Gaetano).

La stessa si concluderà alle 18 nella Chiesa di San Giovanni Gerosolomitano dove, accolti dal Gruppo Volontari del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta di Cosenza, si terranno le letture “Da Pensiero a Pensiero, il Tempo e la Scrittura” a cura dell’Associazione Civicamica.

Alle 19 ci si sposterà in Cattedrale per la presentazione dell’Annullo Filatelico Speciale di Poste Italiane dedicato all’evento: introdurrà il parroco Rettore della stessa Cattedrale, seguiranno i saluti dell’Amministratore Apostolico di Cosenza-Bisignano e degli esponenti di Comune e Provincia di Cosenza e della Regione Calabria. Chiuderanno l’evento la presidente della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco, e il presidente del Club per l’Unesco di Cosenza.

Modererà Fabio Mandato. Musiche a cura del Coro Parrocchiale della Cattedrale.