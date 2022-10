Organi regionali, prime nomine del Consiglio: ecco tutti i nomi e gli incarichi

Il presidente Filippo Mancuso, attivando i poteri sostitutivi, in base a quanto prevede la legge regionale (la numero 39 del 1995) ha effettuato parte delle nomine di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti anche economici e delle aziende da questa dipendenti. Per le nomine mancanti si procederà a breve.

Ai designati Mancuso ha augurato “un sincero buon lavoro, nel rispetto degli interessi generali dei calabresi. Da tutti - ha aggiunto - ci aspettiamo responsabilità e sinergia con l’attività legislativa e amministrativa della Regione. Specie da chi, in questa difficile congiuntura di crisi economica e sociale, è chiamato a svolgere azioni che impattano direttamente sui diritti delle persone”.

Le nomine effettuate

All’osservatorio Regionale per lo sport: Maria Starace, Michele Zicarelli, Salvatore Cropanise, Francesco Trimboli e Fabio Giuseppe Colella.

Al Nucleo tecnico della cooperazione e relazioni internazionali della Regione: Marcello Gatto, Cesare Loizzo, Veronica Puntorieri, Massimo Antonio Fiumanò, Francesco Fusto, Vincenzo Salvatore Porpiglia.

Come Revisore contabile del consorzio per la tutela del cedro di Calabria: Giovanni Marzullo. Come componenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Elaioteca regionale Casa degli oli extravergini d’oliva di Calabria: Rocco Zappia (Presidente), Sergio Lucisano, Flavio Alfredo Talarico. Come esperto nel comitato tecnico-scientifico per le aree protette: Domenico Britti.

Inoltre, come componenti nell’organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi: Pier Sergio Lucisano (designato da Anmic - Associazione Mutilati e Invalidi Civili Regione Calabria), Giovanni Guerrera, (designato da Epas - Ente Di Patronato e di Assistenza Sociale), Gianfranco La Torre (designato da Acai-Enas).

Come garante per l’infanzia e l’adoloscenza: Antonio Giuseppe Marziale; come garante della salute della regione: Anna Maria Stanganelli; infine, come garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: Luca Muglia.