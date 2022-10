Condofuri: nel bagagliaio gli trovano un kalashnikov carico, va in carcere

Un 74enne di Condofuri San Carlo, nel reggino, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di armi e munizioni e per ricettazione dopo che perquisita la sua auto, nel bagagliaio, riposto in un sacco, vi è stato ritrovato un famigerato Kalashnikov, fucile d’assalto automatico AK-47, calibro 7,62x39, fornito di caricatore con 20 munizioni oltre ad altre 29 munizioni a parte.

L’uomo, al termine delle formalità, è stato portato in carcere mentre quanto rinvenuto è stato sequestrato per i successivi accertamenti balistici finalizzati ad accertare se il fucile sia stato impiegato in eventuali reati.