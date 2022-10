Imparare le manovre salvavita, la Simeup le insegna domenica al Metropolis

La Simeup, Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, anche quest’anno promuove il canonico appuntamento con “Le manovre per la vita”.

L’evento organizzato per la provincia di Cosenza dal centro di formazione Blsd/Pblsd ed emergenze pediatriche Simeup di Cetraro, il cui direttore è Rosaria Nigro, avrà luogo domenica 23 ottobre, dalle 15 alle 18, all’interno del centro Commerciale Metropolis di Rende.

“Le manovre per la vita” si svolgeranno contemporaneamente in più di 50 piazze e luoghi italiani dove oltre 600 istruttori Simeuo insegneranno gratuitamente a chi vorrà apprenderle le manovre anti-soffocamento e il massaggio cardiaco perché chiunque, in una situazione d’emergenza, possa intervenire per salvare una vita.

In Calabria l’evento, inoltre, avrà luogo a Catanzaro, Girifalco, Crotone, Rocca di Neto ed a Reggio Calabria.