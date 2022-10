Quasi terminati i lavori di pavimentazione sulla 107 Silana crotonese

Sono in invia di completamento le attività relative all’intervento di nuova pavimentazione sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese”, in provincia di Crotone. Le lavorazioni – per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro – si concluderanno entro la fine del mese di ottobre, in anticipo rispetto al cronoprogramma lavori (prima decade del mese di dicembre).

Gli interventi, hanno riguardato nel dettaglio, il ripristino delle scarpate e il rifacimento del piano viabile ammalorato, lo strato di binder e di usura, la segnaletica orizzontale, il rifacimento dei cordoli e degli scoli d’acqua (embrici).

I lavori hanno interessato, in tratti saltuari, entrambe le carreggiate della statale 107, tra i territori comunali di Belvedere Spinello, Caccuri, Crotone, Cerenzia, Rocca di Neto, Santa Severina e Scandale.

E' quanto comunica Anas.