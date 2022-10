Governo. Il centrodestra unito indica Meloni premier: “attendiamo Mattarella ma siamo già pronti”

Poche parole dopo esser uscita con tutta la coalizione dalle stanze di Sergio Mattarella: “il centrodestra ha proposto al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata a formare il governo. Attendiamo le determinazioni del presidente ..., che ringraziamo per il suo magistero in questo momento importante per la Nazione … e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile".

È quanto ha affermato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, al termine dopo delle consultazioni col capo dello Stato tenutesi stamani al Quirinale.

Consultazioni lampo: l’incontro tra Meloni, il centrodestra e Mattarella, cronometro alla mano, è stato di appena undici minuti, da I primi ad arrivare al Quirinale sono stati Silvio Berlusconi, poi Antonio Tajani, e poi i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo.

A seguire è stata la delegazione di Noi moderati con Antonio De Poli e Maurizio Luoi, giunta a piedi.

Meloni, invece, è giunta su una Fiat 500 bianca e qui l’attendevano i capigruppo Fdi Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Dopodiché ha completato gli arrivi, anche lui a piedi, Matteo Salvini accompagnato dai capigruppo lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

INCARICO ENTRO STASERA?

Intanto l’attesa è per il conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica che potrebbe arrivare anche oggi stesso, nel tardo pomeriggio.

La prassi - secondo quanto spiegano dal Quirinale all’Ansa - prevede che il Capo dello Stato si prenda una pausa di riflessione dopo l'incontro di questa mattina con la delegazione di centrodestra.

Si attende quindi un comunicato della Presidenza della Repubblica con il quale il premier che sarà incaricato viene invitato al Quirinale.

Secondo fonti parlamentari interpellate dall’Ansa con tutta probabilità ciò non avverrà almeno fino alla conclusione del Consiglio Europeo di Bruxelles dove è impegnato a rappresentare l'Italia Mario Draghi.

(in aggiornamento)