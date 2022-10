I borghi da non perdere nell’entroterra di Rimini

L’Emilia Romagna offre ai viaggiatori una grande varietà di destinazioni, dalle città d’arte alle celebri località della Riviera Adriatica, di cui Rimini rappresenta un luogo simbolico. Forse non tutti sanno che una vacanza a Rimini non significa restare sempre fermi in spiaggia, poiché nei dintorni della celebre città di mare si trovano alcuni borghi storici davvero imperdibili.

Durante una vacanza al mare, si può pensare di riservare le giornate nuvolose per scoprire la bellezza degli antichi borghi locali, oppure scegliere proprio uno di questi piccoli paesi come punto di partenza per girare l’intera regione.

Oltre alla singolare bellezza del centro storico di Rimini, i dintorni della celebre cittadina offrono una grande varietà di luoghi deliziosi da visitare, ricchi di testimonianze storiche, architettoniche e artistiche.

Direttamente online è possibile reperire tutte le informazioni riguardo a eventi e sagre



utili per pianificare al meglio il proprio soggiorno, divertendosi e andando alla scoperta di luoghi affascinanti.

Santarcangelo di Romagna, un borgo medievale a due passi da Rimini

Situato a meno di dieci chilometri da Rimini, Santarcangelo di Romagna è un borgo d’epoca medievale, edificato su una collina. Il borgo possiede ancora l’antica fortezza, situata nel punto più altro, per dominare il territorio circostante, il centro storico è costituito da un continuo saliscendi di strade e scalette, alla piazza principale si accede attraversando un’arcata.

Santarcangelo di Romagna è il luogo in cui nacque Tonino Guerra, noto per essere stato lo sceneggiatore di Fellini: in paese è presente anche un museo creato appositamente per ricordarlo.

Simbolo del borgo è il Campanone, 25 metri di altezza, con l’immagine di San Michele Arcangelo sulla sommità ad indicare lo scorrere del vento.

Un altro elemento rappresentativo locale è la Rocca Malatestiana, edificata per celebrare il potere della famiglia nobile romagnola dei Malatesta.

Il Castello di Santarcangelo, oggi di proprietà privata e accessibile solo alcuni giorni al mese, è lo scenario di un’antica leggenda, secondo la quale proprio tra le sue mura vennero uccisi Paolo e Francesca, gli amanti che Dante incontra nel suo viaggio all’Inferno.

San Leo, un antichissimo borgo quasi inaccessibile

La posizione di San Leo, borgo storico situato a pochi passi da Rimini e dalla Repubblica di San Marino, è spettacolare: il piccolo e antichissimo paese si trova sulla sommità di una rupe, appena alle spalle di San Marino.

Citato da Dante nella Commedia, il borgo è stato spesso location di film e trasmissioni, è una meta turistica rinomata e frequentata in tutta la provincia di Rimini e merita sicuramente di essere visitata solo per la sua posizione suggestiva.

La formazione rocciosa su cui è situata è accessibile da un’unica strada intagliata nella roccia che permette di raggiungere il punto più elevato, dove sorge la quattrocentesca fortezza di Francesco di Giorgio Martino.

Il borgo di San Leo, inserito tra i borghi più belli d’Italia, possiede inoltre diversi altri edifici d’epoca romanica, tra cui la Cattedrale e la Pieve, e numerosi palazzi d’epoca rinascimentale. La salita a San Leo merita in ogni caso anche per la splendida vista.

Verrucchio, il borgo dal fascino antico e misterioso

Verrucchio è una sorta di vero e proprio paradiso, un paese che ha ricevuto un importante riconoscimento proprio in merito al suo contesto paesaggistico singolare: il borgo infatti si posa su una rupe molto alta, ed ha conservato il suo fascino suggestivo nel corso dei secoli.

In questo paese iniziò ad affermarsi la potenza dei Malatesta, la nota famiglia aristocratica riminese, inoltre, in epoche più remote, fu a lungo un importante punto strategico anche per la civiltà etrusca: non a caso, sono state scavate nei dintorni diverse acropoli, che hanno consentito di riportare alla luce le testimonianze del periodo etrusco.

Visitare Verrucchio è un po’ come ritrovarsi nel medioevo, la posizione geografica stessa rappresenta una vera e propria emozione, grazie al panorama eccezionale e alla notevole presenza di elementi storici e antichi.

Oltre alla Rocca, collocata nel punto più alto, i visitatori di Verrucchio trovano un museo archeologico che racconta la storia del luogo e spesso possono partecipare a diverse iniziative folcloristiche, artistiche e enogastronomiche, che consentono a tutti di avvicinarsi a questo magnifico paese e scoprirne tutta la bellezza.

La vicinanza con Santarcangelo di Romagna consente di visitare entrambi i borghi anche nella stessa giornata.