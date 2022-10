Dopo la precettazione del Prefetto ripreso servizio trasporti a Crotone

E’ ripreso oggi il servizio trasporti delle Autoline Romano da e per Crotone dopo tre giorni di stop causati da uno sciopero indetto dagli autisti della società a causa di problemi economici dell’azienda e la parziale erogazione degli stipendi.

La decisione è arrivata anche in seguito della precettazione degli stessi dipendeni da parte del prefetto Maria Carolina Ippolito, che ieri ha anche ricevuto una delegazione dei lavoratori.

Nel provvedimento dell'ufficio di Governo viene ordinato ai dipendenti Romano di "cessare le iniziative di protesta per come finora effettuate in violazione dell’iter procedurale di proclamazione dello sciopero in tema di servizi pubblici essenziali”.

Inoltre, il Prefetto ha ordinato ai manifestanti di salvaguardare le “fasce orarie di garanzia”, inviando copia del decreto anche alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero.

Analoga comunicazione è arrivata anche al Sindaco di Crotone, al Presidente della Regione Calabria ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Da stamane, gli autobus hanno ripreso a circolare.

Adesso si attende la riunione di domani alle 11,30 a Catanzaro, nella sede della Regione Calabria, tra l’assessore ai Trasporti, Fausto Orsomarso, ed i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dell’impresa, per cercare soluzioni.