Lavori sulla 106 a Crotone: statale chiusa al traffico domani e dopodomani

Anas comunica che, per permettere l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale, ha disposto la chiusura al traffico sulla Strada Statale 106 del solo raccordo in ingresso e in uscita dalla città di Crotone, dal km 0+000 al km 0+940, su tutte le corsie a partire dalla 6 del 21 ottobre e fino alle 23 del 22 ottobre.

Anas predisporrà una idonea segnaletica stradale e la circolazione sul tratto sarà regolata mediante la segnaletica di cantiere, opportunamente adattata ed integrata in base allo stato dei luoghi e all’avanzamento del cantiere. Previsto anche un apposito percorso alternativo.

Il traffico veicolare, verrà dunque deviato, per chi proviene da Catanzaro in direzione Crotone, in corrispondenza dell'ingresso allo svincolo della Statale 106 km 243,850, mentre, per chi proviene da Cirò Marina in direzione del capoluogo, verrà deviato all'ingresso dello svincolo della 106 Jonica (km 248,500) con proseguimento lungo la viabilità comunale.