Santa Severina. Incendio in un fienile: in fiamme il tetto e cento balle di fieno

Un incendio divampato in un fienile, in località Campodenaro, nel territorio di Santa Severina, sta tenendo impegnati da stamattina alle 7 le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone.

Sul posto sono presenti infatti tre mezzi dei pompieri, una APS (l’auto pompa serbatoio), un’autobotte, un modulo PK.

Nella struttura, adibito a deposito sono custodite un centinaio di rotoballe di fieno. Al momento si sta procedendo allo smassamento e raffreddamento di quello che resta della tettoia e delle stesse rotoballe con un continuo rifornimento dell’autobotte come risorsa idrica per l’auto pompa serbatoio.

Presenti anche i Carabinieri di Mesoraca per i rilievi del caso e per indagare sulle possibili cause dell’incendio.