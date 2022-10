Covid, casi in discesa (+830) ma aumentano ricoveri (+2) e decessi (+4)

Calano i casi di coronavirus in Calabria. Rispetto a ieri infatti l'odierno bollettino evidenzia "solo" 830 nuovi casi a fronte di 1.137 guariti, anche se aumentano i decessi (+4) ed i ricoveri (+2).



I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 2466 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95575 (95192 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: casi attivi 5421 (80 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5339 in isolamento domiciliare); casi chiusi 162308 (160984 guariti, 1324 deceduti).

Crotone: casi attivi 447 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 438 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56052 (55785 guariti, 267 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2115 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2088 in isolamento domiciliare); casi chiusi 192470 (191610 guariti, 860 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 753 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 745 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49024 (48836 guariti, 188 deceduti).