Pianopoli, identificati due presunti piromani: disposto l’obbligo di soggiorno

Scatta l'obbligo di soggiorno per due giovani di Pianopoli, identificati come i presunti responsabili di un vasto incendio avvenuto nell'agosto del 2022, durante il quale sono andati in fumo circa mille metri quadri di area boschiva. Questo l'esito delle indagini svolte dai Carabinieri e dai Forestali, nell'ambito della campagna anti incendi boschivi.

I due sarebbero stati immortalati mentre si avvicinavano all'area a bordo di uno scooter, venendo fotografati da una fototrappola nascosta tra la vegetazione. Le immagini avrebbero immortalato il momento esatto in cui i due avrebbero appiccato fuoco alla vegetazione.

Dopo le formalità di rito i due sono stati fermati ed identificati dai militari, che hanno notificato loro l'obbligo di dimora nel comune di residenza ed il divieto di allontamento, con tanto di obbligo di presentazione.