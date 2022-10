Crotone, il Comune revoca ufficialmente il concorso per Polizia Locale del 2019

Il Comune di Crotone ha ufficialmente revocato il concorso pubblico indetto nel 2019 per l'assunzione di 15 agenti di Polizia Locale. Lo rende noto lo stesso ente, che invita i partecipanti a richiedere il rimborso per la tassa di partecipazione.

"Si comunica che coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso revocato per la copertura di 15 posti di agente di Polizia Locale e che non abbiano utilizzato la ricevuta di pagamento della tassa per la partecipazione alla nuova procedura concorsuale indetta possono richiedere la restituzione dell'importo allora versato entro e non oltre il 31 dicembre 2022" viene specificato nel comunicato.

Bisognerà allegare alla richiesta di rimborso: una copia del versamento effettuato al tempo, e le indicazioni bancarie per ottenere il risarcimento.