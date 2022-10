Calcio, Serie C. Il Cotone vince e convince: 3-0 sul Francavilla e resta in scia per la vetta

Con una doppietta di Gomez (78’ – 86’) e Cuomo, che sblocca il risultato (74’), il Crotone batte il Francavilla e archivia il primo Ko stagionale subito allo stadio Pino Zaccheria contro il Foggia. Partita tutto sommato equilibrata nel primo tempo, che non regala forti emozioni agli spettatori presenti. Nella seconda frazione di gioco cambiano le geometrie e il Crotone, dopo innumerevoli azioni create e un palo colpito, riesce a portarsi in vantaggio prima col difensore Cuomo e poi con Gomez, che porta a quattro le reti realizzate in questo avvio di campionato. La festa rossoblù si accende sugli spalti, tra sbandieramento di vessilli e tanta adrenalina di gioia. Il 3-0 ricarica di entusiasmo e fiducia il tecnico e squadra, che si tiene ancora agganciata nella rincorsa alla capolista Catanzaro.





di Francesco Pitingolo

Nel posticipo serale dello stadio Ezio Scida, si sono affrontate due squadre animate da animi coincidenti: da una parte il Crotone, voglioso di riscattare la sconfitta e la brutta prestazione della scorsa giornata di campionato che ha significato abbandonare la vetta della classifica per inseguire la capolista Catanzaro e, dall’altra, la Virtus Francavilla desiderosa di espugnare il fortino della compagine calabra per accorciare sulla zona play off.

Il campionato di lega Pro, si sa, è come una montagna russa … guai ad esaltarsi per entusiasmi o a deprimersi per qualche discesa.

Mister Lerda già dalla vigilia del match, con la complicità delle fibrillazioni maturate in città dalla prima sconfitta, carica i suoi dicendoli pronti all'incontro e, per la partita di oggi, disputatasi innanzi ai propri tifosi (4.412 tra abbonati e tagliandi venduti) - anche a causa delle assenze a centrocampo di Carraro (infortunato) e Petriccione (squalificato) - decide di schierare il consueto 4-3-3 e manda in campo: in porta Branduani; in difesa Calapai, Golemic, Cuomo e Crialese (che sostituisce nel ruolo Giron); a centrocampo Tribuzzi, Awua e Giannotti; in attacco Kargbo e Chiricò a supporto del terminale offensivo Tumminello.

Novità nella formazione ma non nel modulo per lo scacchiere del tecnico pitagorico che, come detto, fa rifiatare in difesa Giron; ridisegna il centrocampo ponendo in posizione di play Awua e preferisce Giannotti sulla fascia.

La vera sorpresa però è in attacco dove al posto di Gomez viene schierato a sorpresa il bomber ex Roma Marco Tumminello.

Mister Antonio Calabro giunge sul manto erboso dello Scida pronto ad affrontare il difficile incontro con coraggio, sapendo di incontrare una favorita alla vittoria del torneo e nel tentativo di sfatare il tabù dei risultati in trasferta che quest'anno faticano ad arrivare.

Il tecnico della compagine pugliese ha deciso pertanto di schierare un 4-2-4: in porta con il n.22 Avella; con il n. 2 Idda, n.6 Miceli, n.9 Paterno, n.17 Caporale, n.19 Pierno, n.21 Risolo; n. 23 Tchetchua; n. 26 Cisco, n. 66 Ekuban, n. 96 Minelli.

A dirigere l'incontro è stato il Sig. Luca Angelucci di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi di Pesaro e Giacomo Monaco di Termoli e dal Quarto uomo Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Angelucci non ha precedenti arbitrali con il Crotone mentre ne ha tre con la Virtus Francavilla avendo diretto le gare contro il Rende sia nel 2018/19 che nel 2019/20 e contro la Turris nel 2021/22.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match e a toccare la prima palla è la compagine ospite che subito spinge il piede sull’acceleratore riuscendo, dopo pochi secondi, a guadagnare il primo corner dell’incontro che termina con un nulla di fatto grazie ad un’attenta maglia difensiva crotoniate.

Nei primi minuti è il Virtus Francavilla che fa sentire la sua pressione al Crotone che prova a studiare e sorprendere l’avversario in contropiede.

La squadra di casa diventa pericolosa al 12’ quando su un batti e ribatti in area ospite, per poco non riesce a sboccare il risultato che resta, ancora ancorato sullo 0-0.

Improvvisamente si accende il Crotone di Lerda che, come ci ha abituato in questo primo scorcio di campionato, comincia a macinare gioco e riesce a diventare pericolosa nella metà campo avversaria con Kargbo e Tribuzzi che diventano veri e propri portatori di palla e creatori di azioni pericolose.

Il gioco maschio non tarda ad arrivare ed il match si innervosisce un po’, con il pubblico dello Scida che si infiamma e spinge i propri beniamini che provano ad imbastire un’azione che possa portarli in vantaggio.

Partita tutto sommato equilibrata che dopo nessun minuto di recupero termina sullo zero a zero.

Bene, anzi meglio il Virtus Francavilla nei primi minuti di gioco anche se poi, alla corta distanza, esce fuori il Cotone che con i suoi portatori di palla ha provato sino all’ultimo minuto di recupero a sbloccare l’incontro, senza però riuscirci.

Partita, sinora, con qualche fallo di troppo che ha penalizzato il bel calcio espresso dalle due squadre in campo che se la giocano ad armi pari.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa senza nessuna sostituzione per entrambe le compagini; questa volta a toccare la prima palla del secondo tempo è il Crotone con Giannotti che effettua un retropassaggio a Golemic il quale prova ad imbastire un’azione offensiva senza però sortire gli effetti desiderati.

Il Virtus cambia modulo di gioco e passa ad un 5-3-2 che in questo avvio non impensierisce gli squali pitagorici che provano a spingere.

I padroni di casa provano ad essere più incisivi anche se commettono una leggerezza al 10’ sbagliando un retropassaggio che per poco non invola in contropiede un attaccante avversario.

Lerda inizia a dare una propria lettura al match e inserisce forze fresche all’11’minuto sostituendo uno spento Tumminello con Gomez, probabilmente per dare maggiore profondità all’attacco che per il momento non riesce a scardinare la porta avversaria.

L’azione più ghiotta per il Crotone si presenta al 19’ quando uno scatenato Giannotti si invola verso l’area avversaria effettuando un cross smarcante per Kargbo che da buona posizione calcia a botta sicura e colpisce il palo, facendo sussultare gli oltre quattromila tifosi presenti allo stadio.

La partita si sblocca al 29’ quando da sviluppo da punizione Giuseppe Cuomo riesce a far passare la palla tra le strette maglie difensive ospiti riuscendo, così, a sorprendere l’estremo difensore Avella, portando il risultato sull’1-0 per il Crotone.

La squadra di casa va in fiducia dei propri mezzi e al 34’ raddoppia con Guido Gomez che da attaccante puro conquista una palla sulla tre quarti avversaria e, con un tiro di giustezza batte, ancora una volta l’estremo difensore del Virtus Francavilla.

Al 41’ ancora Crotone che su sviluppo d’azione riesce, sempre con Guido Gomez, a portare il risultato sul 3-0.

Dopo 3 minuti di recupero il direttore fischia la fine delle ostilità tra le due compagini che vede trionfare il Crotone per tre reti a zero.

Ottima vittoria, che convince, quella dei calabresi che resta unica inseguitrice del Catanzaro.

Nel finale, dopo il triplo vantaggio è stato un tripudio rossoblù con la Virtus che, dopo il gol di Cuomo sembra aver accusato il colpo non riuscendo più a reagire.

Appuntamento a domenica, dunque, quanto i pitagorici saranno chiamati ad affrontare la Turris nella decima giornata di campionato.

IL TABELLINO

Crotone-Virtus Francavilla 3-0

Reti: Cuomo (74’), Gomez (78’ 86’)

Crotone: Branduani, Cuomo, Golemic, Giannotti, Tribuzzi (42’st Vitale), Crialese, Kargbo (42’st Rojas), Calapai (43’st Papini), Chiricò (43’st Pannitteri), Awua, Tumminello (11’st Gomez). A disp: Dini, Gattuso, Giron, Bove, Bernardotto, Mogos, Panico. All. Lerda

Virtus Francavilla: Avella, Idda, Miceli, Patierno, Caporale (36’st Enyan), Pierno (24’st Carella), Risolo (36’st Maiorino), Tchetchoua (24’st Di Marco), Cisco (8’st Mastropietro), Ekuban, Minelli. A disp: Negro, Romagnoli, Giorno, Cardoselli, Perez, Solcia, Ejesi, Macca. All. Calabro

Arbitro: Sig. Luca Angelucci sezione di Foligno. Assistenti: Riccardo Pintaudi di Pesaro-Giacomo Monaco di Termoli-Michele; Quarto uomo: Coppola di Castellammare di Stabia)

Note: Ammoniti: Golemic, Giannotti (CR); Tchetchoua, Pierno, Patierno, Caporale (VF)

Recupero: 0’/3’