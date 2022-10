Covid, aumento dei casi nel bollettino odierno (+1.261) a fronte di 977 guariti.

Decisivo aumento dei casi di covid nel bollettino odierno: nelle ultime 24 ore infatti si registrano 1.261 nuovi contagi, con una diminuzione dei ricoveri (-7) e nessun decesso. Sono 977 i guariti, mentre il tasso di positività si attesta al 19,50%.

Ad essere maggiormente colpita è la provincia di Cosenza (+581), seguita da Reggio Calabria (+267), Catanzaro (+266), Crotone (+86) e Vibo Valentia (+50), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Regione (+11). Complessivamente sono stati processati 3 milioni e 862.603 tamponi (+6.466) da inizio pandemia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.461 (18 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.438 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 95.417 (95.034 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 5.808 (86 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.719 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 161.599 (160.279 guariti, 1.320 deceduti).

Crotone: Casi attivi 460 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 452 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 55.978 (55.711 guariti, 267 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.087 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.061 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 192.285 (191.425 guariti, 860 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 696 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 690 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49.017 (48.829 guariti, 188 deceduti).