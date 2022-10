Vuole il credito rimasto nel videopoker, minaccia la barista poi torna e spara ai totem

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Nella serata di venerdì scorso, 15 ottobre, un 37enne di Isola Capo Rizzuto era intento a giocare ai videopoker in un bar del posto e stava tentato invano di farsi restituire una somma esigua di denaro, rimasta a credito in uno dei totem.

A seguito del rifiuto della barista l’avrebbe così dapprima minacciata per poi rientrare poco dopo nel locale e sparare diversi colpi d’arma da fuoco agli apparecchi, fuggendo a piedi attraverso le strade limitrofe.

I Carabinieri del luogo, immediatamente giunti sul posto dopo esser stati contattati dal titolare del bar, hanno sin da subito constatato la presenza sul pavimento di due bossoli calibro 7.65.

Identificato il presunto colpevole, grazie agli indizi raccolti dalle persone presenti e alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza che lo avevano ritratto chiaramente mentre “apriva il fuoco”, lo hanno rintracciato nella sua abitazione e trovato in possesso, all’interno della sua autovettura, di altri tre proiettili dello stesso calibro.

Effettuata una ricognizione dell’area di fronte alla sua casa, sono stati ritrovati in un terreno agricolo adiacente una pistola semiautomatica della Beretta, calibro 7.65, con la matricola abrasa, altri sette proiettili, un bossolo e gli indumenti risultati essere identici a quelli indossati durante il fatto.

Sequestrata l’arma, sulla quale saranno effettuati gli esami dattiloscopici e le apposite perizie, i militari hanno condotto il 37enne in caserma per il prosieguo degli accertamenti di rito, arrestandolo in ragione degli elementi di prova acquisiti ed associandolo alla Casa Circondariale di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.