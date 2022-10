Il virtuoso Kristian Cvetkovic al castello di Santa Severina

Appuntamenti artistici costanti e continui, quelli che la Società Beethoven sta realizzando nella splendida cornice del Castello e Chiesa di Santa Severina.

Appuntamenti che, concerto dopo concerto, stanno vedendo crescere un pubblico sempre più numeroso che non vuole mancare o perdere esecuzioni mirabili che raramente si ascoltano nei paesi dell’entroterra Calabrese.

All’ormai consolidato festival canoro del mese di settembre, la Beethoven in collaborazione con l’amministrazione Comunale e la Pro loco, ha voluto inserire una serie di concerti per solisti e Orchestra nel mese di Ottobre.

Domenica 16 Ottobre è stata la volta del concerto per pianoforte e orchestra, con la presenza del famosissimo virtuoso Kristian Cvetkovic già vincitore di moltissimi Primi Premi Assoluti in Concorsi Internazionali come “Bonn e Salisburgo Grand Prize Virtuoso“ , Concorso Pianistico Internazionale Mozart, Global Genius Music Competition, – Gold Prize / Imka International Music Competition, eccetera.

L’artista nell’esecuzione del “Quarto concerto” di L.V. Beethoven, accompagnato dall’Orchestra “O.Stillo” ha colpito subito per la qualità dell’esecuzione, a partire dal suono – netto, corposo come l’indole dell’autore vuole, ma senza leziosità grandiose ( cioè un bel suono pianistico) e con mutamenti di colore rapidi e moderni, affacciati sul novecento, più di quanto si faccia di solito.

Un’intesa perfetta con l’orchestra, con un dialogo serrato, ha permesso, malgrado le notevoli difficoltà ed insidie che il brano conteneva, una esecuzione mirabile e ricca di grande effetto emotivo.

Il concerto si è aperto con l’esecuzione da parte dell’orchestra di tre brani di Morricone, quasi a gettare un ponte fra classicismo e musica contemporanea.

Naturalmente applausi calorosissimi e richiesta di numerosi bis che Kristian ha concesso eseguendo brani per solo pianoforte

Prossimi concerti Sabato 22 Ottobre nell’Auditorium del Liceo Musicale “O.Stillo” a Crotone con la presenza della pianista Cinzia Dato che eseguirà un monografici su R.Schumann e Domenica 23 Ottobre a Santa Severina sempre alle ore 19 nella Chiesa Madre con l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Vivaldi da parte del violoncellista Mikolay Wojcieckowskj accompagnato dall’Orchestra “O.Stillo”.