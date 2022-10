Sosta selvaggia, tolleranza zero a Crotone: 70 multe in una sola mattinata

Sono ben settanta le contravvenzioni al Codice della Strada elevate questa mattina dagli uomini della Polizia Locale di Crotone che, agli ordini del comandante Francesco Iorno, hanno detto stop alle soste selvagge nel centro della città.

Gli agenti si sono così concentrate sulle zone di piazza Pitagora, via Roma, via Firenze, via Mario Nicoletta, corso Mazzini, via Veneto, via Regina Margherita e via Bologna multando gli automobilisti indisciplinati.