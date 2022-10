Circolo “L’Agorà”: conversazione su Renata Tebaldi, la “voce d’angelo” di Toscanini

Renata Tebaldi

“1922-2022: nel centenario della nascita di Renata Tebaldi” è il titolo della prossima conversazione organizzata da remoto dal Circolo Culturale “L’Agorà”.

L’iniziativa del sodalizio reggino ha ricevuto il patrocinio morale della Fondazione Museo “Renata Tebaldi”, dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino e del Comune di Pesaro.

Tebaldi è considerata una delle cantanti liriche più amate di tutti i tempi, acclamata in particolare come interprete di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini

Fu definita "voce d'angelo" dal grande maestro Arturo Toscanini, in occasione del concerto di riapertura del teatro alla Scala nel 1946 e viene ricordata negli Stati Uniti d’America come "Miss Sold Out", ovvero "Miss Tutto Esaurito", grazie alla massiccia presenza di pubblico nel corso delle sue esibizioni negli USA.

Renata Tebaldi è una delle personalità italiane ad avere una stella nella celebre Hollywood Walk of Fame, la famosa strada di Hollywood dove sono incastonate oltre 2000 stelle a cinque punte che recano i nomi di celebrità onorate per il loro contributo allo star system e all'industria dello spettacolo.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso della conversazione, alla quale parteciperà Antonino Megali, vice Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”, in qualità di relatore.

La conversazione sarà disponibile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete da giovedì 20 ottobre.