Gioco d’azzardo sicuro: Come si riconoscono i casinò online affidabili?

I casinò virtuali stanno vivendo un boom senza precedenti. In generale, le persone trascurano le offerte consolidate e preferiscono orientarsi online. La convenienza e la flessibilità giocano un ruolo fondamentale.

Ma come possono riconoscere i nuovi arrivati i casinò online migliori e sicuri , quali sono i requisiti richiesti dal paese e cosa deve offrire un fornitore di giochi d'azzardo virtuali? Se si fa un confronto oculato, non si dovrebbe avere problemi a trovare un fornitore adatto.

Caratteristica importante: prestare attenzione alle licenze AAMS

Lo stato italiano regola il gioco d'azzardo in modo chiaro ed equo. Un casinò online affidabile deve essere autorizzato dall'AAMS. È facilmente riconoscibile dal logo ADM. Tuttavia, il logo in sé non è sufficiente; anche il numero della licenza deve essere chiaramente pubblicato. Sul sito dell'Autorità delle Dogane e dei Monopoli, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare una white list di tutti i casinò online autorizzati e sicuri in Italia. In questo modo è possibile verificare, se un operatore è stato effettivamente autorizzato dallo stato.

I giocatori alla ricerca di un sito di gioco si imbattono spesso in casinò privi di licenza. Vengono fatte grandi offerte, ma non ne vale la pena. I casinò illegali non autorizzati dall'AAMS sono sconsigliabili. Non sono monitorati e possono comportare perdite maggiori a causa di attività fraudolenti.

Il ruolo dell'RTP: sempre in evidenza

I giocatori devono sempre dare un'occhiata all'RTP (Return to Player), perché questa cifra chiave comunica molto sulle vincite previste. Indica in termini percentuali quale percentuale delle puntate effettuate viene rimborsata ai giocatori. Se una slot ha un RTP del 98%, il 98% di tutte le puntate effettuate viene restituito ai giocatori.

Importante da sapere: L'RTP non significa che tutti i giocatori ottengano il 98% delle loro scommesse. È anche possibile che tutte le puntate del giocatore “A” vanno perse, mentre il giocatore “B” ottiene una generosa vincita. Si tratta di una cifra complessiva.

Ogni slot è dotata una propria RTP, quindi vale la pena di prestare attenzione a questo aspetto prima di scegliere un casinò online. Vengono giocate solo le slot che hanno un'ottima RTP (tra il 94% e il 99%). Se non è possibile ottenere un RTP del 100%, il casinò non registrerebbe più alcun profitto.

Il bonus di partenza e le sue condizioni di rotazione

Nella maggior parte dei casi, i casinò online affidabili offrono un bonus gratuito in caso di una registrazione. All'inizio sembra un'ottima idea, ma deve essere esaminata più da vicino. Nessuno può regalare denaro, nemmeno il casinò online. Il bonus è quindi solo una possibilità di vincere del denaro extra. Non può essere versato subito dopo l'emissione, ma deve essere scommesso più volte sulla slot o nel gioco.

È proprio qui che vale la pena prestare attenzione, perché quanto più eque sono le condizioni del bonus, tanto più alta è la probabilità di vincita. L'importo del bonus del casinò online non è determinante quanto le condizioni di fatturato. Vale anche la pena di verificare se i clienti abituali possono ancora ottenere un bonus. I casinò online legali e di buona qualità concedono occasionalmente ai loro clienti abituali un bonus sul deposito successivo.

Selezione del gioco e comfort durante il gioco

Un altro criterio per scegliere un casinò online è la varietà dei giochi. Non dice nulla sulla serietà, ma sul tema dell'orientamento al cliente. Coloro che giocano d'azzardo online apprezzano la varietà tra centinaia di slot e desiderano anche prendere le ultime conquiste del mercato. A tal fine, un buon casinò online dovrebbe collaborare con rinomati produttori di giochi rendendo disponibili nuove slot il più rapidamente possibile.

Anche la convenienza gioca un ruolo importante, dato che sempre più giocatori vorrebbero giocare sui loro smartphone. Un casinò di classe si distingue per fornire almeno una versione mobile del sito web o, in alternativa, un'applicazione separata. Tuttavia, non bisogna dimenticare che i nuovi casinò online con licenza AAMS possono ancora essere in ritardo rispetto alla concorrenza.

Anche loro meritano una possibilità, anche se la varietà dei giochi lascia ancora molto a desiderare. Vale quindi sempre la pena di verificare se un casinò è nuovo sul mercato e quindi merita di essere presa in considerazione.

Buon servizio clienti per le domande

Il punto di forza di un casinò online valido e rispettabile è un' assistenza clienti eccezionale . Ovunque le persone maneggino denaro reale, devono avere la possibilità di fare domande. Se sorgono incertezze, se una prenotazione non ha funzionato o se ci sono domande sul pagamento, il team di supporto deve essere a predisposizione per dare un concreto supporto. Il contatto immediato tramite live chat ha dato buoni risultati, ma è anche possibile creare una hotline telefonica.

Il supporto via e-mail è meno popolare e meno adatto, poiché i tempi di risposta sono spesso troppo lunghi. Se si desidera effettuare il pagamento oggi avendo delle domande, si ha bisogno di una risposta immediata e non in alcuni giorni.

Flessibilità con i depositi e i prelievi, compresa la sicurezza dei dati

Una caratteristica di qualità è il design del processo di deposito e prelievo nel casinò online. I fornitori affidabili non hanno un solo metodo di deposito e prelievo, ma offrono ai loro clienti la massima flessibilità possibile. I dati dei giocatori devono essere convalidati, ma poi i prelievi devono essere possibili nel più breve tempo possibile.

È anche giusto che non vengano addebitate delle commissioni elevate per le transazioni. Chi è un nuovo cliente in un casinò dovrebbe prestare attenzione alla presenza del metodo di deposito e prelievo preferito.

La questione della protezione dei dati è di fondamentale importanza. Tutti i requisiti applicabili della legislazione UE devono essere implementati. Inoltre, è fondamentale che il sito web venga sempre visualizzato criptato per i depositi e i prelievi. In caso contrario, non si devono inserire i propri dati personali. I casinò online sono nel mirino degli hacker ed è importante che i dati dei clienti siano ben protetti.

Conclusione: i casinò online ben scelti sono sicuri

Il timore che i casinò online possano truffare e imbrogliare i loro clienti può essere dissipato con la coscienza pulita. I casinò ADM godono di una reputazione impeccabile in Italia a maggior ragione. Lo Stato rilascia le sue licenze solo a stabilimenti veramente affidabili e controllati. Qui i giocatori possono giocare d'azzardo senza timore di frodi.

Le perdite sono ancora possibili, naturalmente, perché in un casinò online affidabile è il caso a decidere se si vince o si perde. Questa è l'attrattiva del gioco d'azzardo e anche i casinò online certificati dallo stato la mettono in pratica.

Grazie a un confronto preciso e all'utilizzo di portali di prova neutrali, è possibile anche per i principianti trovare facilmente un casinò virtuale per il piacere del gioco sicuro.