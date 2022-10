Viaggiare in sicurezza, le mete extraeuropee più ambite ed i visti necessari

Le restrizioni causate dal Covid19 sembrano essere cosa ormai passata ma nonostante alcuni paesi, soprattutto extra Europei, si attengano scrupolosamente ad alcune procedure di sicurezza, tutti noi, comunque, non vediamo l’ora di evadere dalla routine e “staccare la spina” dalla monotona quotidianità.

Sono tante le mete turistiche extra-europee più gettonate, sia dai vacanzieri che dai viaggiatori per affari: Maldive, Repubblica Domenicana, Thailandia.

Ma quella che lascia davvero stupefatti e per cui, tra l’altro, non è nemmeno difficile richiedere ed ottenere un’autorizzazione d’ingresso, è il Kenya. È infatti possibile ottenere un visto Kenya interamente online.

Con un economia basata prevalentemente sull’agricoltura che impiega quasi il 70% della popolazione, negli ultimi anni nel paese dell’Africa orientale si sono sviluppati anche il settore industriale e, in particolare modo, quello turistico.

Oggi, in Kenya, si possono così trovare ottime strutture ricettive, tra hotel, resort e grandi villaggi e la città con la più forte grande vocazione turistica è Malindi, che si affaccia sulla costa dell’Oceano Indiano.

Il settore turistico è dunque in grande espansione e sta diventando sempre più importante per l’economia keniota, che ogni anno riceve milioni di visitatori, con una capacità ricettiva di oltre 9 milioni di posti letto annui.

Comunque sia, prima di affrontare un viaggio, bisognerà accertarsi di poterlo fare in piena sicurezza. Come per la maggior parte dei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, anche per viaggiare in Kenya è necessario munirsi di un visto. Tramite internet, è infatti possibile richiedere un visto Kenya a costi decisamente contenuti .

Bene, non resta quindi che fare quest’ultimo passaggio prima di prendere il volo per poi godersi tranquillamente il soggiorno in quella che oggi viene definita come la “Quintessenza dell’Africa”, uno dei paesi più suggestivi al mondo e che lascerà col fiato sospeso.

Dimenticavamo i Safari: in Kenya non si possono proprio perdere! Buon viaggio.