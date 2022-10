In 50 giorni scarica per 60volte rifiuti per strada: beccato e denunciato

Un 41enne della frazione di Arghillà, è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per smaltimento illecito di rifiuti. Secondo quanto appurato dagli agenti, l’uomo, in meno di un mese, avrebbe scaricato rifiuti, anche speciali, per ben sessanta volte nella zona di Mortara-San Gregorio.

Gli accertamenti sono stati eseguiti nel contesto di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo che nei giorni scorsi aveva portato il Gip del tribunale locale ad emettere delle misure cautelari personali e reali contestando l’incendio di rifiuti e lo smaltimento illegale.

Il mezzo utilizzato dal 41enne per trasportare i rifiuti è stato sequestrato preventivamente d’urgenza oltre che essere sottoposto a sequestro e fermo amministrativo.

Dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati in uso alla Polizia Locale si sarebbe difatti accertato che il denunciato circolasse con il veicolo senza assicurazione, con la revisione scaduta ed anche con la patente revocata.