Covid, il Bollettino. Ancora due decessi in Calabria, oltre 800 i guariti

Sono “solo” 326 i nuovi casi i Covid19 accertati in Calabria tra ieri ed oggi su un totale di 2037 tamponi eseguiti nello stesso lasso di tempo.

È il cosentino a registrare il numero più alto, 179; seguito dal reggino, 56; catanzarese, 38; vibonese, 49; e crotonese, 2. Sono altri due, invece, i cosiddetti fuori regione.

Mentre sul fronte dei decessi per o con il covid si deve purtroppo annotarne altri due, tutti avvenuti a Cosenza; su quello dei guariti i numeri sono decisamente incoraggianti con altri 846 pazienti che hanno superato il virus.

Gli attualmente positivi sono intanto 11491, 522 in meno da ieri, dei quali 11329 (-522) in isolamento domiciliare, 153 (0) in reparto e 9 (0) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

A seguire i casi accertati fino ad oggi in ognuna delle cinque province della Calabria.

Catanzaro: Casi Attivi 2512 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2484 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 95100 (94717 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 5601 (78 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5520 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 161225 (159905 guariti, 1320 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 443 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 435 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 55909 (55642 guariti, 267 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1995 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1961 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 192110 (191250 guariti, 860 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 678 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 48985 (48797 guariti, 188 deceduti).