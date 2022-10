Controlli preventivi sulla listeria, irregolarità in due macellerie e un caseificio della Piana

I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno eseguito una serie di controlli su possibili contaminazioni da listeria, riscontrando delle irregolarità durante le ispezioni effettuate in alcune attività commerciali.

In particolare, a Gioia Tauro, in una macelleria del posto, sono stati sequestrai 15 kg di preparati carnei senza le indicazioni riferite alla rintracciabilità. I militari hanno anche riscontrato delle carenze di igienico-sanitarie e strutturali, oltre alla mancata predisposizione di procedure utili per rilevare la contaminazione batterica degli alimenti.

A Palmi, invece, in un caseificio, non erano state aggiornate le schede del manuale di autocontrollo dell’Haccp e non erano state predisposte anche qui le procedure per riscontrare la contaminazione batterica. Il valore degli alimenti interessati è di circa 500euro. A Seminara, infine, verificata una macelleria, è scattato il sequestro amministrativo di tre carcasse di ovino (del valore di 500 euro) che erano senza la bollatura e certificazione sanitaria di provenienza.