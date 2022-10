Incidente stradale a Corigliano-Rossano: interviene l’elisoccorso

Brutto incidente stradale a Corigliano-Rossano, dove ieri un giovane a bordo di una moto è stato sbalzato dal mezzo cadendo violentemente a terra. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ciclomotore avrebbe urtato contro un dosso.

Immediato l'intervento del 118, che ha rapidamente trasportato il malcapitato in ospedale per le cure del caso. Purtroppo le condizioni del giovane sono risultate essere particolarmente gravi, motivo per il quale è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cosenza tramite elisoccorso.