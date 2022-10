Covid, il Bollettino. Più di 700 i contagi, sempre meno dei guariti (+957) ed ancora un decesso

Lieve diminuzione dei casi di covid nel bollettino odierno: nelle ultime 24 ore infatti si registrano 764 nuovi contagi, con un abbassamento dei ricoveri (-2) ed ancora un decesso. Sono 957 i guariti, mentre il tasso di positività si attesta al 18,96%.

Ad essere maggiormente colpita è la provincia di Cosenza (+381), seguita da Catanzaro (+159), Reggio Calabria (+126), Vibo Valentia (+56) e Crotone (+37), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Regione (+5). Complessivamente sono stati processati 3 milioni e 850.893 tamponi (+4.030) da inizio pandemia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.569 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.540 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 94.929 (94.546 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 5.563 (75 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5.484 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 160.788 (159.470 guariti, 1.318 deceduti).

Crotone: Casi attivi 485 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 55.864 (55.597 guariti, 267 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.165 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.126 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 191.734 (190.874 guariti, 860 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 651 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 643 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 48.917 (48.729 guariti, 188 deceduti).