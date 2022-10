Controlli nel reggino: una denuncia e un arresto, s’indaga anche su un incendio

Giornata come sempre movimentata quella di ieri per i Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e che al termine dei consueti controlli sul territorio hanno arrestato una persona, ne hanno denunciata un’altra e avviato le indagini per un incendio.

Partendo proprio da quest’ultimo fatto, il rogo è divampato nella frazione Fossato di Montebello Jonico. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Melito di Porto Salvo che stanno investigando sulle cause che hanno portato all’incendio che ha interessato, nella notte del 14 ottobre scorso, un’autovettura.

A Galatro, invece, è stata arrestata una cinquantacinquenne per truffa in concorso, eseguendo un ordine di esecuzione emesso dall’Autorità giudiziaria: la donna deve espiare infatti una pena residua di un anno e dieci mesi.

Infine, a Bova Marina carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, nell’ambito dei controlli volti al contrasto del lavoro irregolare, hanno denunciato la titolare 73enne di un bar del luogo.

Al termine dell’ispezione nel locale sono state riscontrate delle inottemperanze alla normativa sul lavoro che sono costate alla titolare sanzioni per oltre 11 mila euro.