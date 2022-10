Settimana Protezione Civile, studenti dai Vigili del Fuoco per studiare i terremoti

Fra le iniziative inserite nella Settimana Nazionale della Protezione Civile, nella giornata di venerdì scorso si è tenuto incontro nella sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro con gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto “Pascoli-Aldisio” di capoluogo di regione.

Circa 150 alunni hanno partecipato ad un seminario in cui il personale operativo del comando e dell'Associazione Nazionale dei Vigili hanno illustrato i principali rischi e le procedure da adottare nel caso di sisma.

Gli studenti hanno inoltre visionato gli automezzi e le attrezzature in dotazione al Corpo Nazionale ed inoltre hanno assistito ad una breve dimostrazione sulle procedure, la Usar, Ricerca e Soccorso in Ambito Urbano, adottate per la ricerca e recupero di persone sotto le macerie e tecniche di derivazione speleo alpino fluviali (il Saf).