Serie C. Foggia-Crotone, Lerda è sereno ma cauto: i Satanelli porrebbero far vedere i sorci verdi agli Squali

Nessuna variabile in testa alla classifica del terzo torneo di Serie C, all’ottava giornata. Catanzaro e Crotone ripartono in pole position (19 punti), senza particolari incognite: la differenza reti (+23 Ca/+9 Cr) rappresenta la grandezza che dà sicurezza all’andatura con cui le due formazioni stanno procedendo. Gli altri avversari non hanno ancora mostrato di poter condizionare la corsa delle due formazioni calabresi: Pescara è in ritardo di tre punti e, nella terza posizione, Juve Stabia, Latina e Turris non hanno dato certezze assolute per competere con le due “ammiraglie”. Il cambio di programma, promosso dalla Lega Pro, per il risparmio energetico, impone al Crotone di anticipare il match alle 14,30, nella trasferta di Foggia - 17a con 4 punti. Il Catanzaro, affronterà la Viterbese – 14a con 6 punti - alle 17,30, al Ceravolo come da calendario. Si aspetta il fischio di avvio dei 90’ per l’ottavo test di Catanzaro e Crotone, entrambi favoriti nel confronto di avversari ancora in cerca della propria identità.





di Giuseppe Romano

Dopo la vittoria interna contro l’Avellino (QUI), il Crotone, affiancato dal Catanzaro nella griglia di partenza, scenderà allo stadio “Pino Zaccheria” per i tre punti e continuare a trasmettere, a se stesso e alla propria crescente tifoseria, il massimo della sicurezza possibile.

I numeri sono implacabili: tra i calabresi e i pugliesi il distacco è enorme (19/4), col Foggia che ha subito 14 gol (media 2,33 in casa) e dei 3 realizzati, due in casa, e non segna da 392’.

Con un avversario così, non dovrebbe essere difficile per i calabresi centrare la settima vittoria, ma non sempre i numeri “quadrano”, soprattutto nel calcio.

Franco Lerda, allenatore della formazione crotoniate, non si esalta e considera questo match “difficile come tutti gli altri giocati e da giocare”.

Il tecnico pitagorico si mostra contrariato quando si esalta la posizione del Crotone e si affossa il Foggia, dilatando i suoi problemi: “la classifica è quella che danno i risultati acquisiti, ma si affronta una squadra accreditata di altissimo livello e lo è tuttora. Nonostante i pochi punti conquistati le incognite sono alte. Si tratta di un gruppo ferito e bisogna stare attenti perché ognuno potrebbe tirare fuori orgoglio, personalità e grinta. Conosciamo le qualità di Odier, D’Ursi, Schenetti, Peralta e altri, che hanno vinto parecchi campionati in club importanti ed è difficile immaginare cosa possa fare il collettivo con il cambio di allenatore”.

L’incubo del Foggia è iniziato dopo la sconfitta subita in casa (0-4) contro il Pescara. Da lì è maturato l’esonero di Boscaglia. È arrivato Gallo, ex compagno di squadra di Franco Lerda, che potrebbe rivoluzionare strategie di gioco e modulo, considerato che nell’organico dei Satanelli “vi sono giocatori con buone potenzialità tecniche” - è il pensiero del crotoniate Maxmine Girone, nella sua ultima intervista.

A mister Gallo non è bastata una giornata a far cambiare pelle al Foggia e, al suo debutto, ha rimediato un netto 2-0 nella trasferta contro il Gelbison. Sconfitta maturata nella ripresa, tallone d’Achille della formazione rossonera.

Dall’altro canto, Lerda è sereno: “i ragazzi si sono allenati bene e non è emerso alcun problema, supportati dalle ottime attrezzature in dotazione al centro sportivo. Si parte fiduciosi ma con le dovute precauzioni”.

Tutti convocati e lo schieramento potrebbe essere lo stesso che ha battuto l’Avellino, allo Scida.

L’ARBITRO

Il fischio di avvio lo darà Alessandro Di Graci della sezione di Como; assistenti: Nicola Tinello di Rovigo e Marco Porcheddu di Oristano; Quarto ufficiale di gara: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri: 22 Branduani, 1 Dini, 12 Gattuso. Difensori: 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 3 Cuomo, 2 Giron, 5 Golemic, 14 Mogos, 15 Papini. Centrocampisti: 86 Awua, 21 Carraro, 7 Giannotti, 10 Petriccione, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 13 Vitale. Attaccanti: 11 Bernardotto, 32 Chiricò, 9 Gomez, 24 Kargbo, 37 Panico, 77 Pannitteri, 93 Tumminello.

Foggia: Portieri: Raccichini, Illuzzi, Nobile. Difensori: Garattoni, Rizzo, Papazov, Sciacca, Leo, Nicolao. Centrocampisti: Chierico, Petermann, Frigerio, Di Noia, Peschetola, Odjer. Attaccanti: Schenetti, Ogunseye, Peralta, D'Ursi, Iacoponi, Vuthaj, Tonin.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-3-3): 22 Braduani; 26 Calapai, 5 Golemic, 3 Cuomo, 2 Gironi;86 Awua, 10 Petriccione, 19 Tribuzi; 32 Chiricò, 9 Gomez, 24 Kargbo. All. Franco Lerda.

Foggia (4-3-2-1): Nobile; Garattoni, Sciacca, Malomo, Nicolao; Odjer, Patermann, Di Noia; Schenetti, D’Ursi; Ogunseye. All. Gallo

DOVE VEDERLA

La gara, in programma sabato 15 ottobre alle 14:30 sarà in diretta sul Canale tv ed in streaming Eleven Sports.