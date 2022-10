Covid, contagi stabili nel bollettino odierno (+857) a fronte di sei nuovi ricoveri e due decessi

Stabili i casi di covid nel bollettino odierno: nelle ultime 24 ore infatti si registrano 857 nuovi contagi, con un aumento dei ricoveri (+6) ed due decessi (+2). Sono 658 i guariti, mentre il tasso di positività si attesta al 20,16%.

Ad essere maggiormente colpita è la provincia di Cosenza (+422), seguita da Reggio Calabria (+183), Catanzaro (+159), Vibo Valentia (+49) e Crotone (+42), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Regione (+2). Complessivamente sono stati processati 3 milioni e 846.863 tamponi (+4.250) da inizio pandemia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.580 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2.554 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 94.759 (94.376 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 5.729 (77 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5.650 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 160.241 (158.924 guariti, 1.317 deceduti).

Crotone: Casi attivi 487 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 478 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 55.825 (55.558 guariti, 267 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.196 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.157 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 191.577 (190.717 guariti, 860 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 628 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 620 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 48.884 (48.696 guariti, 188 deceduti).