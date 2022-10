Violento nubifragio sull’Alto tirreno cosentino, nella notte allagate case e strade

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

L’ondata di maltempo che si è abbattuta dalla serata di ieri sulla fascia tirrenica calabrese ha colpito in particolare l’area dell’Alto Tirreno cosentino, su cui si è abbattuto un violento temporale, soprattutto nella cittadina di Tortora.

L’acqua caduta copiosa sulla zona ha provocato diverse criticità dovuti agli allagamenti di strade e di abitazioni, con danni ingenti.

Le abbondanti piogge hanno causato anche lo straripamento di un canalone e la furia delle acque ha investito e trascinato via numerose autovetture. Fango e detriti hanno invaso le vie del centro abitato di Tortora bloccando anche la Strada Provinciale 2 che collega la cittadina alla frazione marina.

Dalla serata di ieri sono al lavoro, incessantemente, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, giunte dalla sede centrale e dai distaccamenti di Paola e Scalea, supportati da una autogrù, e che stanno operando per far fronte alle numerose richieste di soccorso e per assicurare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Il maltempo ha interessato anche la frazione di Castrocucco, nel comune di Maratea, in provincia di Potenza, al confine tra la Calabria e la Basilicata, e non distante da Tortora.

Nella notte sono state inviate delle squadre dei vigili del fuoco dai comandi di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Napoli e Caserta con mezzi di movimento terra.

Questa mattina inviato anche il nucleo Sapr Calabria, il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, per monitorare le zone interessate dall'alluvione. Al momento non si registrano danni a persone.