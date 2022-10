Crotone. Va in Questura e chiede la protezione internazionale ma è ricercato: finisce in carcere

Si è presentato all’Ufficio Immigrazione per richiedere la protezione internazionale ma dalla Questura di Crotone è sì uscito ma per andare non nella sua di casa ma direttamente in quella circondariale del capoluogo.

Protagonista un 42enne marocchino, che dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti è emerso fosse ricercato dal maggio di quest’anno, in quanto nei suoi confronti era pendente un provvedimento restrittivo.

L’uomo era stato infatti condannato dal Tribunale di Crotone e deve quindi espiare un anno e quattro mesi di reclusione per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. La misura a suo carico è stata eseguita dagli uomini della Squadra Mobile.