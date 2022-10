Evade di casa e aggredisce la sorella, finisce in carcere

Noncurante del fatto di essere sottoposta ai domiciliari, sarebbe uscita ugualmente di casa per raggiungere quella, non lontana, dove vive la sorella che avrebbe aggredito più volte per futili motivi.

Inevitabile per la donna, una 33enne di Catanzaro, sono scattate le manette e per lei, su ordine del Gip del tribunale locale, si sono spalancare le porte del carcere con le accuse di evasione e di maltrattamenti in famiglia.

Ad eseguire l’arresto sono stati i Carabinieri della stazione di Catanzaro S. Maria che hanno anche raccolto, prima, tutti gli elementi a riscontro di quanto ha dichiarato dalla vittima, la sorella appunto, e che hanno portato la Procura della Repubblica a richiedere al Giudice per le indagini preliminari la misura cautelare a carico della 33enne.