Caloveto, in arrivo sostegni per attività artigiane e commerciali

Coprire le spese di carattere energetico o gli oneri ed i costi d’impresa connessi alla gestione della sede e dell’attività. Mai come con in questo momento storico, reso difficile dagli effetti della pandemia e aggravato dal conflitto in Ucraina, la vicinanza delle istituzioni, soprattutto per le attività operanti nei piccoli centri dell’entroterra, deve farsi concreta.

È quanto dichiara il sindaco Umberto Mazza informando che nell’ambito del Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali che ha visto Caloveto destinatario di un contributo di oltre 27 mila euro, sono 23 le attività alle quali è stato riconosciuto l’incentivo.

"Ciascuno dei 23 destinatari, risultati ammessi in graduatoria dopo la fase istruttoria con la verifica formale e la sussistenza dei requisiti dichiarati, riceverà circa 1.200 euro" conclude il primo cittadino. "Sono piccoli aiuti che possono contribuire a dare respiro alle tante esperienze che ancora resistono nei nostri centri storici e continuano a combattere lo spopolamento".