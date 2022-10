Quotazione di un diamante e certificato di autenticità, a chi rivolgersi

I diamanti rappresentano una soluzione d’ investimento che ha un grande pregio poiché è un bene che tende a mantenere ed incrementare il proprio valore di mercato. Se acquistato da aziende serie e quindi ad un “buon prezzo” può diventare nel tempo una fonte di profitto. Affinché le pietre preziose possano essere vendute, tuttavia, è fondamentale che la loro qualità venga valutata attraverso un’analisi meticolosa e precisa. Per questo motivo è indispensabile ricorrere ad un servizio di quotazione diamanti professionale.

Un bene rifugio

I diamanti offrono numerosi vantaggi in vista di un potenziale investimento: per esempio possono essere trasportati con facilità e sono molto resistenti. Non a caso gli esperti li indicano come dei beni rifugio eccellenti. Non solo: i diamanti rappresentano una soluzione comoda per il trasferimento di valore. Consentono infatti di immobilizzare i risparmi e assicurano un rendimento costante con il passare del tempo. Sono fonti di profitto ideali, in modo particolare nel medio e nel lungo periodo. Inoltre, i diamanti sono caratterizzati dalla cosiddetta convertibilità internazionale e vengono considerati come una valuta accettata in qualunque momento ed ovunque.

I vantaggi offerti dai diamanti

Le oscillazioni del mercato non condizionano quasi mai il prezzo dei diamanti, che di conseguenza resta costante anche in contesti che sono caratterizzati da crisi finanziarie molto forti. Prima della vendita i diamanti devono essere esaminati con la massima attenzione. Per realizzare una quotazione accurata, gli esperti si avvalgono del listino Rapaport: una tabella nella quale i valori della gemma sono riportati in funzione del colore, della purezza e dei carati, che viene utilizzato in tutto il mondo dagli addetti al settore. Altre variabili che incidono sulla valutazione dei diamanti come, per esempio, il taglio o la fluorescenza non vengono menzionate nel listino, ma incidono in modo significativo sul valore della pietra.

La valutazione del diamante

Una valutazione seria dei diamanti impone ad un professionista di analizzare le gemme dal vivo, soprattutto se prive di certificato. Il listino Rapaport rappresenta il punto di partenza durante la fase di analisi di una pietra. Lo specialista, avvalendosi di strumenti professionali adeguati, approfondisce l’indagine prendendo in esame le famose 4C del diamante: Color, Clarity, Cut, Carat weight. Per quel che riguarda il peso dei diamanti, come per altre gemme si misura in carati (ct). Più il peso del diamante sarà elevato e più alto sarà il suo valore. Un carato equivale a 0.2 grammi. Cut, invece, vuol dire taglio: riguarda non solo la forma di un diamante, ma anche la qualità del taglio stesso, che si traduce nell’effetto visivo finale, cioè quanta luce riesce a emettere la gemma. L’accuratezza del taglio viene determinata dalle faccette, per ogni taglio esistono parametri diversi, ma per tutti i tagli, le faccette influiscono sulla sua resa visiva poiché agevolano il passaggio dei raggi di luce e questo incide notevolmente sul valore della pietra. Clarity, significa purezza: a volte i diamanti possono essere caratterizzati da imperfezioni, che in alcuni casi si possono notare anche ad occhio nudo. Un diamante viene ritenuto tanto più puro dagli specialisti quanto minori sono le imperfezioni. Esiste una scala per identificare la clarity che parte da IF ed identifica la pietra pura e si sviluppa in relazione al tipo e alla grandezza delle inclusioni presenti. In ultimo, per una valutazione adeguata della qualità di una pietra preziosa la classificazione si fonda anche su una scala cromatica, Color, che, in ordine di valore decrescente, parte dal bianco puro D, assenza di colore, per arrivare al giallo opaco.

Il certificato di autenticità

In presenza di un certificato gli esperti possono fornire un primo riscontro di valore, la pietra successivamente va sempre esaminata dal vivo. Il certificato GIA, emesso dal Gemmological Institute of America, è riconosciuto a livello internazionale e rappresenta un valore aggiunto in fase di valutazione di un diamante. In assenza di un certificato è impossibile dare un valore senza effettuare a priore un’analisi accurata di una gemma.

Affidarsi ad un’azienda con una consolidata esperienza è fondamentale per chi desidera vendere i propri diamanti: MV Luxury Group, è una realtà italiana che opera nel settore dei preziosi dal 1953 mettendo a disposizione dei clienti un servizio professionale di compravendita di diamanti, pietre preziose ed alta gioielleria.