Rende, consegnata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Ieri a Catanzaro è stato firmato il contratto di locazione tra l’Amministrazione comunale di Rende e la direzione regionale vigili del Fuoco Calabria per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Rende in via Parigi. Una struttura totalmente nuova che è sorta nello stesso posto dove era collocata da anni.

Quest’ultima abbattuta nel 2019 è stata completamente ricostruita anche grazie ad un finanziamento approvato dalla Regione Calabria di oltre 760 mila euro. Un progetto concretizzato con successo che era stato inserito nel quadro della programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici strategici di rilievo fondamentale per la finalità di Protezione Civile.

La nuova struttura è più ampia e funzionale e riuscirà ad ospitare un maggior numero di mezzi ed è dotata di un dormitorio, una nuova centrale operativa, uffici e una sala sociale. Un caserma che anche a livello logistico e di posizione diventa punto di riferimento dell’intera area urbana e non solo. Ora tocca al corpo dei vigili del fuoco renderla operativa nel più breve tempo possibile.

Il sindaco di Rende Marcello Manna saluta con soddisfazione la firma ufficiale della consegna della caserma: “una firma importante per una struttura nuova, sicura e soprattutto in una posizione invidiabile. Sarò ben lieto di essere presente all’inaugurazione e fin da adesso auguro buon lavoro e faccio gli auguri agli uomini e alle donne del corpo dei vigili del fuoco per la loro nuova casa”.