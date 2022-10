Sbarco di migranti nel cosentino, fermati due presunti scafisti

Due persone sono state fermate ed arrestate dalla Guardia di Finanza a Corigliano-Rossano, in quanto ritenute gli scafisti dell'imbarcazione che quest'oggi ha raggiunto la costa jonica cosentina con 106 migranti a bordo (QUI).



Si tratta di altrettanti uomini, rispettivamente di nazionalità russa e turca, individuati dai finanzieri nel corso del primo intervento sulla barca dei migranti. Entrambi sono stati condotti fin dentro il porto assieme agli altri stranieri per poi essere fermati in disparte dai militari.

La Procura di Castrovillari ne ha disposto lo stato di fermo in quanto indiziati di delitto. A bordo del natante, sotto coperta, è stato rinvenuto anche il corpo di un minorenne, per il quale sono ancora in corso i dovuti accertamenti.