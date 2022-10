Covid, nelle ultime 24 ore due decessi e casi in lieve aumento (+981)

Il covid non allenta la sua morsa: nelle ultime 24 ore infatti si è evidenziato un aumento dei contagi (+981) nonostante un calo dei ricoveri (-6) ed una diminuzione dei decessi (+2). Sono 2.227 i guariti, mentre il tasso di positività si attesta al 21,74%.

Ad essere maggiormente colpita è la provincia di Cosenza (+524), seguita dalle province di Catanzaro e Reggio Calabria (entrambe +168), Crotone (+71) e Vibo Valentia (+44), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Regione (+6). Complessivamente sono stati processati 3 milioni e 842.613 tamponi (+4.513) da inizio pandemia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 2595 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2570 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94585 (94202 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: casi attivi 5555 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 159993 (158677 guariti, 1316 deceduti).

Crotone: casi attivi 482 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 473 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55788 (55522 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2162 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191428 (190568 guariti, 860 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 629 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 619 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48834 (48646 guariti, 188 deceduti).