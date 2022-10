Scovati quasi due chili di marijuana, due arresti nel crotonese

Una serie di perquisizioni effettuate nella cittadina di Scandale, nell’entroterra crotonese, hanno portato alla scoperta di oltre una tonnellata e mezzo di marijuana ed al contestuale arresto di un 43enne e un 38enne del posto.

In particolare, il primo è stato trovato con circa 30 grammi della sessa sostanza, che era nascosta in un vano della parete attrezzata del soggiorno della sua abitazione, oltre a vario materiale solitamente usato per il relativo confezionamento.

In casa del secondo, invece, di marijuana ce ne era poco più di un chilo e settecento grammi questa volta nascosti dentro l’armadio della camera da letto e già suddivisi in involucri.

Un controllo anche al garage pertinente alla casa ha attirato l’attenzione de miliari su un motore di un veicolo, sul quale son in corso delle verifiche, e su delle targhe di un’autovettura che è risultata poi rubata a San Giorgio del Piano, nel bolognese, lo scorso 22 aprile, a un 48enne salernitano.

Immediatamente portati in caserma per il prosieguo degli accertamenti di rito, i due, valutate le risultanze investigative acquisite, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale processo con il rito direttissimo.

Il 38enne, invece, è stato anche denunciato in stato di libertà per ricettazione mentre la refurtiva, il materiale di confezionamento e la droga, sulla quale saranno effettuati gli opportuni accertamenti merceologici per stabilirne la quantità di principio attivo, sono stati sequestrati.

L’attività è stata condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Scandale e di Rocca di Neto e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da un’unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo pitagorico.