Malito. Nel giardino invece dell’orto coltivava marijuana, finisce in manette

Un 28 enne originario di Malito, nel cosentino, è finito in manette dopo esser stato trovato in possesso di stupefacente e del relativo materiale per il suo confezionamento.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Grimaldi, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo, a far partire all’alba una serie di perquisizioni e controlli domiciliari nella Valle del Savuto.

Nel corso delle attività sono così entrati a casa del 28enne, che è già noto alle Forze dell’Ordine per delle precedenti vicende giudiziarie, scovandovi, in un ripostiglio, circa 50 grammi di marijuana essiccata.

I militari si sono poi concentrati su un giardino che si ritiene utilizzato dal giovane e dove c’erano undici piante di cannabis indica alte circa due metri e pronte per la raccolta e poi l’essicazione.

Il tutto è stato sequestrato mentre per il 28enne inevitabile è arrivato l’arresto per coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, a seguito delle risultanze investigative, ne ha poi disposto i domiciliari in attesa della convalida.