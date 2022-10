Intimidazione al Tirrenia hospital, direzione: impegno non verrà meno ma si faccia piena luce

Ciò che è accaduto non è “accettabile in alcun modo” e “condanniamo duramente il vile gesto e chi lo ha compiuto”: è quanto afferma la Direzione Sanitaria della clinica privata Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo, nel cosentino, ieri sera colpita da un atto evidentemente intimidatorio con l’esplosione di un ordigno davanti all’ingresso della sala mortuaria della stessa clinica (QUI).

“Quanto successo alla nostra struttura, fiore all’occhiello dell’intero territorio, ed impegnata quotidianamente al servizio della sanità e dei cittadini, non merita altro che una severa condanna da parte della società civile e di tutti i medici, gli operatori sanitari, i dipendenti tutti” ribadisce la Dirigenza.

“Sono loro – viene puntualizzato riferendosi al personale - che ogni giorno operano per salvare vite umane alleviando le sofferenze di chi soffre: per questo motivo occorre discostarsi da azioni del genere. Non si può accettare che vengano perpetrate azioni dannose nei confronti di imprenditori e cittadini onesti che meritano un segnale concreto di solidarietà”.

La dirigenza sanitaria della clinica, infine, assicura che nonostante l’accaduto “l’impegno, insieme alle competenze ed alle professionalità di tutti noi, ad ogni modo, non verrà mai meno” chiedendo inoltre che si faccia piena luce “al più presto. Per la struttura, per la sanità, per i cittadini e pazienti”.

Citrigno (Unindustria): episodio ignobile

11:40 | Intanto la struttura incassa anche la solidarietà del presidente della Sezione Sanità di Unindustria Calabria, Alfredo Citrigno che finisce l’accaduto “Un ignobile episodio che offende i valori di democrazia e ci fa riflettere, con grande preoccupazione, su questa terribile piaga che affligge la Calabria, determinando un clima di tensione e timore verso coloro che continuano a credere e a investire nel territorio calabrese”.

“Da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo della Sezione Sanità - continua Citrigno - esprimo vicinanza verso chi è impegnato a portare avanti un percorso di crescita civile ed economica e manifesto una sincera solidarietà nei confronti della proprietà Tirrenia Hospital e dei tanti lavoratori che quotidianamente prestano la loro attività con dedizione e sacrificio”.

“Sono fiducioso che le Forze dell’Ordine e la Magistratura assicureranno celermente alla giustizia gli autori di questo ignobile ed ennesimo attentato, e sono certo che non saranno questi vili gesti a fare gettare la spugna, ma anzi siano da ulteriore stimolo per tutti coloro che continuano a credere e ad investire nella nostra Calabria”, conclude il Citrigno.

Occhiuto: atto criminale gravissimo

11:40 | Anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, ha voluto esprimere la sua vicinanza all’azienda: “L’attentato … è un atto criminale gravissimo e ci indigna profondamente. Le intimidazioni vanno respinte e rispedite al mittente. Solidarietà agli operatori sanitari e a tutta la cittadina cosentina”, ha affermato il governatore.