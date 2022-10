Trema la terra: scossa di 4.4 scuote la Calabria, gente in strada nella notte

Ha tremato la terra, in piena notte, in Calabria. Una scossa di forte intensità, di magnitudo 4.4, registrata dagli strumenti dell’Ingv, L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, poco più di un quarto d’ora prima dell’una.

Epicentro non molto distante dalla costa ionica, esattamente e 36 km di profondità in mare in prossimità di Catanzaro Lido. Altre due scosse più leggere sono state invece rilevate successivamente: la prima all’1:05 a 7 chilometri da Stalettì (a 35 km di profondità) e l’altra alle 3:36 a 6 chilometri da San Floro (a 35 km di profondità).

Il primo terremoto è stato avvertito, in modo chiaro, anche dai residenti tanto che i centralini dei vigili del fuoco sono stati tempestati da numerose chiamate di persone preoccupate, telefonate giunte non solo dal capoluogo di regione ma anche dalle province di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia.

I vigilfuoco confermano però che non si hanno notizie di danni o persone ferite, sebbene in molti, per la paura di una nuova scossa, si sono riversati in strada.

Intanto, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto per oggi, giovedì 13 ottobre, che le scuole di ogni ordine e grado rimangano chiuse in via di estrema precauzione e per valutare eventuali criticità nelle strutture.