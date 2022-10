Drapia, botti di carico superiore alla festa dei Ss Cosma e Damiano. Denunciato

Nella scorsa settimana, i poliziotti della Squadra Amministrativa di Vibo Valentia, nel corso di accertamenti legati alla movimentazione di prodotti esplodenti, hanno denunciato in stato di libertà il titolare della ditta incaricata dell’esecuzione di uno spettacolo pirotecnico nella frazione di Brattirò del comune di Drapia, in occasione della ricorrenza religiosa in onore dei SS Cosma e Damiano.

Nel corso del controllo, gli agenti, con il supporto degli artificieri antisabotaggio del Nucleo Regionale di Catanzaro, hanno riscontrato artifici pirotecnici di calibro superiore rispetto a quello prescritto in licenza, procedendo al sequestro di materiale delle categorie IV e V, per un peso netto complessivo di 130 kg.