Covid, diminuzione dei casi nel bollettino odierno (+842) a fronte di quattro decessi

Diminuzione dei casi di Covid19 si registra nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Secondo il bollettino ufficiale, difatti, su 4.472 tamponi processati tra ieri ed oggi, 842 sono quelli che hanno dato esito positivo, fa scendere quest’oggi il tasso di contagio a poco più del 18,83%.

Il numero più alto è nel cosentino, 356; seguito dal catanzarese, 184; reggino, 150; crotonese, 79 e vibonese, 67. Sono 6 invece i positivi di fuori regione.

Anche quest’oggi, poi, si deve registrare un aumento delle vittime per o con il covid (+4). Fino ad oggi le vittime in Calabria sono state in tutto 3.029.

Salgono invece di 2.764 i guariti, mentre gli attualmente positivi sono ora 12.968 (-1.924 da ieri): di questi, 12.806 (-1.933) sono in isolamento, 157 (+7) sono ricoverati nei reparti ospedalieri e 5 (0) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.643 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.617 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 94.369 (93.986 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 6.437 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6.363 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 158.587 (157.271 guariti, 1.316 deceduti).

Crotone: Casi attivi 483 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 55.716 (55.450 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.196 (40 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.156 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 191.226 (190.367 guariti, 859 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 630 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 619 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 48.789 (48.602 guariti, 187 deceduti).