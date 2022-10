Crotone. Perquisito immobile nel centro storico, scovati oltre 2 kg di marjuana

Otto involucri contenenti in totale 2,2 chilogrammi di marjuana, pronta per essere smerciata, e subito sequestrata, sono stati scoperti dagli agenti della Squadra Volanti di Crotone durante un controllo nel centro storico cittadino.

I poliziotti hanno difatti passato letteralmente al setaccio la zona dove, in più di un’occasione, sono state sequestrate a tossicodipendenti dosi di droga appena acquistate, e concentrandosi in particolare sui luoghi solitamente utilizzati dagli spacciatori per nascondere la sostanza.

Da qui sono arrivati a controllare il piano terra di un edificio in stato di abbandono, accessibile liberamente perché senza porte: l’attenzione degli agenti è stata attirata così da un incavo, sotto delle assi di legno del pavimento, all’interno del quale sono stati rinvenuti i gli involucri con la marijuana.

Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per individuare il responsabile della detenzione.