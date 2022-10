Crotone. Incendio auto gestori piscina comunale, individuato presunto esecutore materiale

Un 62enne crotonese, B.F. le sue iniziali, è indagato dalla Procura del capoluogo essendo ritenuto l’esecutore materiale dell’incendio che nella notte del 13 settembre scorso danneggio l’auto dei gestori della piscina olimpionica della città pitagorica (QUI).

Le indagini, condotte della Squadra Mobile locale, si sono sviluppate acquisendo ed analizzando le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza di diversi esercizi commerciali della città e anche grazie alle dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti.

Tutti elementi che hanno indirizzato l’attenzione degli inquirenti sul 62enne a cui è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, mentre si continua ad investigare per individuare gli eventuali mandanti dell’incendio.

Come si ricorderà, in quella notte di metà settembre, lungo la centralissima Via Roma del capoluogo prese fuoco la vettura dell’allenatore della Kroton Nuoto, Roberto Fantasia, una Toyota Chr; mentre nel maggio precedente era stata data alle fiamme l’auto di Francesco Arcuri, allenatore dell’altra società che gestisce la piscina comunale, la Rari Nantes Auditore.

Già da allora gli investigatori non esclusero alcuna pista, tanto meno quella dell’intimidazione.