Gioia Tauro. Droga, furto e abusivismo: tre arresti e cinque denunce

Nell’ambito dei controlli effettuati nei giorni scorsi nell’area di competenza, i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno proceduto all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre cinque.

Entrando nel dettaglio, a Rosarno un 46enne del posto è finito in manette in esecuzione di un ordine di carcerazione dovendo espiare dieci anni di reclusione per stupefacenti, con l’aggravante della notevole quantità.

A San Ferdinando, invece, i militari delle Stazioni di Melicucco, Rosarno, della Forestale di Cittanova e dello squadrone Cacciatori, hanno arrestato e messo ai domiciliari due persone di Rosarno accusate di furto dopo averle sorprese mentre asportavano diversi chili di canapa coltivata legalmente, sottraendola così al legittimo proprietario al quale se il “colpo” fosse riuscito, avrebbero arrecato un danno di circa 20 mila euro.

A Galatro è stata poi denunciata in stato di libertà una donna per abusivismo edilizio accertato che aveva realizzato all’interno del proprio terreno alcuni manufatti senza autorizzazione. Le strutture sono state sequestrate.

Un’altra denuncia sempre per abusivismo è poi scattata a Rosarno: durante un controllo in cantiere è stata riscontrata la mancanza delle autorizzazioni comunali per alcuni lavori che erano stati eseguiti.

Infine, a Melicucco, i militari, nel corso di un accertamento eseguito con tecnici specializzati, hanno denunciato una donna del posto per furto di energia elettrica: da tempo fruiva illecitamente della corrente, arrecando un danno erariale di circa 6000 euro.